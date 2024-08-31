Третья штурмовая бригада показала на видео уничтожение российской техники

Момент попадания по грузовику с пехотой россиян. Фото: скриншот

Третья штурмовая бригада продолжает выполнять боевые задания на фронте. Бойцы показали на видео, как с помощью дронов они уничтожают технику россиян.

Видео опубликовали на странице 3 ОШБр в Telegram в субботу, 31 августа.

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На видео показали нарезку с моментами попадания дронов по российской технике. Беспилотники Третьей штурмовой уничтожили дронами семь единиц вражеской техники. Участие в атаке принимали бойцы подразделения аэроразведки FATUM и противотанковый батальон 3 ОШБр.

Среди уничтоженного в списке есть КамАЗы, ГАЗы, грузовики, "буханки". А также бронированный "Тайфун-К", который является универсальным бронированным автомобилем повышенной защищенности и находится на вооружении армии РФ с 2015 года.

Тайфун-К и налет дрона. Фото: скриншот

Известно, что "Тайфун-К" имеет броню 4 класса, защищающую от шаров калибра 14,5 мм, а корпус должен выдерживать взрывы взрывных устройств мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Впрочем, броневик не выдержал дроновую атаку от Третьей штурмовой.

"Грузовики возили оккупантам БК, солярку, и самих россиян. Поэтому попали под утилизацию ударниками в зоне бригады", — прокомментировали бойцы 3 ОШБр.