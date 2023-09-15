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Білоруський полк заявив про звільнення Кліщіївки на Донеччині: відео

15 вересня 2023 16:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Білоруський полк заявив про звільнення Кліщіївки на Донеччині: відео
Бійці білоруського полку Калиновського. Фото: Полк Калиновського\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 15 вересня, білоруський добровольчий підрозділ Кастуся Калиновського повідомив про звільнення села Кліщіївка. Воно розташовується на Бахмутському напрямку в Донецькій області. 

Відповідне відео оприлюднили бійці підрозділу в Telegram.

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"На відео — кадри зняті медиками полку Калиновського, які в'їжджають у звільнену від російських окупантів Кліщіївку (передмістя Бахмута)", — йдеться у повідомленні. 

Бійці додають, що населений пункт звільнили завдяки зусиллям підрозділу "Волат" та батальйону "Литвин" Калиновського полку, а також полкового БпЛА імені Микити Кривцова. 

Нагадаємо, 15 вересня 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 

Додамо, українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та навколо Бахмута. На Шахтарському та Мелітопольському напрямку українські війська провели штурми.

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