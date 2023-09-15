Білоруський полк заявив про звільнення Кліщіївки на Донеччині: відео

Бійці білоруського полку Калиновського. Фото: Полк Калиновського\Telegram

У п'ятницю, 15 вересня, білоруський добровольчий підрозділ Кастуся Калиновського повідомив про звільнення села Кліщіївка. Воно розташовується на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Відповідне відео оприлюднили бійці підрозділу в Telegram.

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"На відео — кадри зняті медиками полку Калиновського, які в'їжджають у звільнену від російських окупантів Кліщіївку (передмістя Бахмута)", — йдеться у повідомленні.

Бійці додають, що населений пункт звільнили завдяки зусиллям підрозділу "Волат" та батальйону "Литвин" Калиновського полку, а також полкового БпЛА імені Микити Кривцова.

Нагадаємо, 15 вересня 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області.

Додамо, українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та навколо Бахмута. На Шахтарському та Мелітопольському напрямку українські війська провели штурми.