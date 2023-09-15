Белорусский полк заявил об освобождении Клещиевки в Донецкой области: видео

Бойцы белорусского полка Калиновского. Фото: Полк Калиновского\Telegram

В пятницу, 15 сентября, белорусское добровольческое подразделение Кастуся Калиновского сообщило об освобождении села Клещиевка. Оно находится на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Соответствующее видео было обнародовано бойцами подразделения в Telegram.

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Освобождение Клещиевки

"На видео — кадры сняты медиками полка Калиновского, которые въезжают в освобожденную от российских оккупантов Клещиевку (пригород Бахмута)", — говорится в сообщении.

Бойцы добавляют, что населенный пункт освободили благодаря усилиям подразделения "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БпЛА имени Никиты Кривцова.

Напомним, 15 сентября 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области.

Добавим, украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и вокруг Бахмута. На Шахтерском и Мелитопольском направлении украинские войска провели штурмы.