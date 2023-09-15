Белорусский полк заявил об освобождении Клещиевки в Донецкой области: видео
В пятницу, 15 сентября, белорусское добровольческое подразделение Кастуся Калиновского сообщило об освобождении села Клещиевка. Оно находится на Бахмутском направлении в Донецкой области.
Соответствующее видео было обнародовано бойцами подразделения в Telegram.
Освобождение Клещиевки
"На видео — кадры сняты медиками полка Калиновского, которые въезжают в освобожденную от российских оккупантов Клещиевку (пригород Бахмута)", — говорится в сообщении.
Бойцы добавляют, что населенный пункт освободили благодаря усилиям подразделения "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БпЛА имени Никиты Кривцова.
Напомним, 15 сентября 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области.
Добавим, украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и вокруг Бахмута. На Шахтерском и Мелитопольском направлении украинские войска провели штурмы.