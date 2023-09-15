Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Белорусский полк заявил об освобождении Клещиевки в Донецкой области: видео arrow

Белорусский полк заявил об освобождении Клещиевки в Донецкой области: видео

15 сентября 2023 16:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Белорусский полк заявил об освобождении Клещиевки в Донецкой области: видео
Бойцы белорусского полка Калиновского. Фото: Полк Калиновского\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 15 сентября, белорусское добровольческое подразделение Кастуся Калиновского сообщило об освобождении села Клещиевка. Оно находится на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Соответствующее видео было обнародовано бойцами подразделения в Telegram.

Читайте также:

Освобождение Клещиевки

"На видео — кадры сняты медиками полка Калиновского, которые въезжают в освобожденную от российских оккупантов Клещиевку (пригород Бахмута)", — говорится в сообщении.

Бойцы добавляют, что населенный пункт освободили благодаря усилиям подразделения "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БпЛА имени Никиты Кривцова.

Напомним, 15 сентября 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 

Добавим, украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и вокруг Бахмута. На Шахтерском и Мелитопольском направлении украинские войска провели штурмы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз