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Більше підтримки для справедливої відповіді — Зеленський висловився про нещодавні обстріли ворога

1 вересня 2024 11:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Понад 160 ракет та 780 КАБів за тиждень — Зеленський прокоментував крайні обстріли України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська протягом минулого тижня застосували проти України понад 160 ракет. Також загарбники скинули 780 авіаційних бомб та запустили 400 ударних БпЛА.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 1 вересня.

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"Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що лише на минулому тижні Росія вдарила по Україні понад 160 ракетами різних типів, 780 керованими авіаційними бомбами та 400 ударними БпЛА різних типів.

Він наголосив, що для отримання можливості захисту та убезпечення наших міст від цієї агресії, потрібно більше підтримки партнерів щодо української справедливої відповіді. Зокрема, йдеться про рішення Заходу стосовно дозволу ЗСУ на удари далекобійною зброєю по місцях запуску ракет в Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. 

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Скриншот допису Зеленського

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Володимир Зеленський російські війська безпілотники обстріли дрони війна в Україні авіабомба

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