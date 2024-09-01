Более 160 ракет и 780 КАБ в неделю — Зеленский прокомментировал крайние обстрелы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска в течение прошлой недели применили против Украины более 160 ракет. Также захватчики сбросили 780 авиационных бомб и запустили 400 ударных БпЛА.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 1 сентября.

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"Совершенно справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Каждый день и каждую ночь наши города и села под вражескими ударами", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что только на прошлой неделе Россия ударила по Украине более 160 ракет разных типов, 780 управляемыми авиационными бомбами и 400 ударными БпЛА разных типов.

Он подчеркнул, что для получения возможности защиты и защиты наших городов от этой агрессии, нужно больше поддержки партнеров относительно украинского справедливого ответа. В частности, речь идет о решении Запада относительно разрешения ВСУ на удары дальнобойным оружием по местам запуска ракет в России, уничтожения российской военной логистики, совместного сбивания ракет и дронов.