Втрати РФ у війні вже сягнули 555 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Більше тисячі знищених загарбників — у Генштабі повідомили про нові втрати ворога
11 липня 2024 08:36
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
За останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій збройних сил України у четвер, 11 липня.
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Втрати Росії на війні в Україні
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ворожі втрати становлять:
- особового складу — близько 555 620 (+1110) осіб;
- танків — 8182 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин — 15732 (+17) одиниць;
- артилерійських систем — 15110 (+59) одиниця;
- РСЗВ — 1119 (+4) одиниць;
- засобів ППО — 886 (+3) одиниці;
- літаків — 361 (+0) одиниця;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12009 (+36) одиниці;
- крилатих ракет — 2392 (+3) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20325 (+56) одиниць;
- спеціальної техніки — 2535 (+4) одиниць;
Раніше ISW писав, що деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території.
Крім того, Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.
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