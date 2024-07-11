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Більше тисячі знищених загарбників — у Генштабі повідомили про нові втрати ворога

11 липня 2024 08:36
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Втрати РФ у війні вже сягнули 555 тисяч військових – Генштаб ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

За останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій  збройних сил України у четвер, 11 липня.

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Втрати Росії на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ворожі втрати становлять:

  • особового складу — близько 555 620 (+1110) осіб;
  • танків — 8182 (+2) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 15732 (+17) одиниць;
  • артилерійських систем — 15110 (+59) одиниця;
  • РСЗВ — 1119 (+4) одиниць;
  • засобів ППО — 886 (+3) одиниці;
  • літаків — 361 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12009 (+36) одиниці;
  • крилатих ракет — 2392 (+3) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20325 (+56) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2535 (+4) одиниць;
втрати ворога
Втрати Росії. Фото: СтратКом ЗСУ

Раніше ISW писав, що деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території.

Крім того, Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.

російські війська зброя окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні втрати окупантів

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