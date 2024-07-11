Втрати РФ у війні вже сягнули 555 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

За останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій збройних сил України у четвер, 11 липня.

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Втрати Росії на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ворожі втрати становлять:

особового складу — близько 555 620 (+1110) осіб;

танків — 8182 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин — 15732 (+17) одиниць;

артилерійських систем — 15110 (+59) одиниця;

РСЗВ — 1119 (+4) одиниць;

засобів ППО — 886 (+3) одиниці;

літаків — 361 (+0) одиниця;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12009 (+36) одиниці;

крилатих ракет — 2392 (+3) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 20325 (+56) одиниць;

спеціальної техніки — 2535 (+4) одиниць;

Втрати Росії. Фото: СтратКом ЗСУ

Раніше ISW писав, що деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території.

Крім того, Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.