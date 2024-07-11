Потери РФ в войне уже достигли 555 тысяч военных – Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины в четверг, 11 июля.

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Потери России на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составляют:

личного состава — около 555 620 (1110) человек;

танков — 8182 (+2) единиц;

боевых бронированных машин — 15732 (+17) единиц;

артиллерийских систем — 15110 (+59) единица;

РСЗО — 1119 (+4) единиц;

средств ПВО — 886 (+3) единицы;

самолетов — 361 (+0) единица;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12009 (+36) единицы;

крылатых ракет — 2392 (+3) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 20325 (+56) единиц;

специальной техники — 2535 (+4) единиц;

Потери России. Фото: СтратКом ВСУ

Ранее ISW писал, что некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории.

Кроме того, Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.