Потери РФ в войне уже достигли 555 тысяч военных – Генштаб ВСУ

Более тысячи уничтоженных захватчиков — в Генштабе сообщили о новых потерях врага
11 июля 2024 08:36
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб
За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины в четверг, 11 июля.
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Потери России на войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составляют:
- личного состава — около 555 620 (1110) человек;
- танков — 8182 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин — 15732 (+17) единиц;
- артиллерийских систем — 15110 (+59) единица;
- РСЗО — 1119 (+4) единиц;
- средств ПВО — 886 (+3) единицы;
- самолетов — 361 (+0) единица;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 12009 (+36) единицы;
- крылатых ракет — 2392 (+3) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 20325 (+56) единиц;
- специальной техники — 2535 (+4) единиц;
Ранее ISW писал, что некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории.
Кроме того, Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.
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