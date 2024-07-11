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Более тысячи уничтоженных захватчиков — в Генштабе сообщили о новых потерях врага

11 июля 2024 08:36
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Потери РФ в войне уже достигли 555 тысяч военных – Генштаб ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины в четверг, 11 июля.

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Потери России на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составляют:

  • личного состава — около 555 620 (1110) человек;
  • танков — 8182 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин — 15732 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем — 15110 (+59) единица;
  • РСЗО — 1119 (+4) единиц;
  • средств ПВО — 886 (+3) единицы;
  • самолетов — 361 (+0) единица;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12009 (+36) единицы;
  • крылатых ракет — 2392 (+3) единиц;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 20325 (+56) единиц;
  • специальной техники — 2535 (+4) единиц;
потери врага
Потери России. Фото: СтратКом ВСУ

Ранее ISW писал, что некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории.

Кроме того, Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.

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