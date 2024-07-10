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У США заговорили про закінчення війни в Україні без деокупації території, — ISW

10 липня 2024 07:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ISW попередили про загрозу у випадку закінчення війни в Україні без окупованих територій
Українські військові. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території. Водночас президент Росії Володимир Путін чітко заявляв, що Росія не припинить вогонь на будь-яких умовах, доки Україна не капітулює.

Про це пише ISW

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"Росія не погодиться на припинення вогню на будь-яких умовах, окрім капітуляції України, і не відмовиться від своїх цілей повного знищення всієї української держави, а не лише тих територій, які вона наразі окупує", — йдеться у матеріалі.

Однак анонімні чиновники США вважають, що "навіть не повернувши формально свої землі, Україна все одно може вийти переможцем у війні, наблизившись до НАТО і Європи". Аналітики вважають, що такі хибні оцінки ґрунтуються на припущенні, що членство України в НАТО чи ЄС гарантоване.

Також у США припускають, що втрата окупованих територій та людей на ТОТ не завдасть серйозної шкоди майбутній економічній життєздатності України і її здатності захищатися від російських нападів. Однак на думку ISW ці думки не відповідають дійсності.

"Окуповані території є економічно і стратегічно важливими для України і їхня подальша окупація призведе до того, що вона буде змушена відмовитися від своїх економічних ресурсів і критично важливих для неї земель", — наголосили в Інституті.

А сам Путін заявляв, що Росія не задовольниться закінченням війни по лінії фронту та закликав Україну вивести свої війська навіть з підконтрольних частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, нібито це створить передумови для "мирних" переговорів.

Також Путін постійно розповідає про цю війну, як боротьбу з НАТО і хоче, аби Україна змінила свою конституцію й відмовилася від будь-яких прагнень приєднатися до Альянсу. Водночас експерти заявляють, що Путін не погодиться на таке припинення вогню, яке може дозволити Україні наблизитися до НАТО.

Крім того, якщо погодитися на російські умови під час переговорів, то вони виграють час для відпочинку та відновлення перед ще одним нападом на Україну.

"Путін був твердим і послідовним у своїй кінцевій меті — знищити українську державу і не відмовиться від неї, поки не відчує, що досяг її", — додали в ISW.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що під час масованої атаки по Україні 8 липня росіяни використали нову тактику. 

Також там писали, що Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.

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