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В США заговорили об окончании войны в Украине без деоккупации территории, — ISW

10 июля 2024 07:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ISW предупредили об угрозе в случае окончания войны в Украине без оккупированных территорий
Украинские военные. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории. В то же время, президент России Владимир Путин четко заявлял, что Россия не прекратит огонь на любых условиях, пока Украина не капитулирует.

Об этом пишет ISW.

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"Россия не согласится на прекращение огня на любых условиях, кроме капитуляции Украины, и не откажется от своих целей полного уничтожения всего украинского государства, а не только тех территорий, которые она оккупирует", — говорится в материале.

Однако анонимные чиновники США считают, что "даже не вернув формально свои земли, Украина все равно может выйти победителем в войне, приблизившись к НАТО и Европе". Аналитики считают, что такие ошибочные оценки основаны на предположении, что членство Украины в НАТО или ЕС гарантировано.

Также в США предполагают, что потеря оккупированных территорий и людей на ВОТ не нанесет серьезного вреда будущей экономической жизнеспособности Украины и ее способности защищаться от российских нападений. Однако по мнению ISW эти мнения не соответствуют действительности.

"Оккупированные территории экономически и стратегически важны для Украины и их дальнейшая оккупация приведет к тому, что она будет вынуждена отказаться от своих экономических ресурсов и критически важных для нее земель", — подчеркнули в Институте.

А сам Путин заявлял, что Россия не удовлетворится окончанием войны по линии фронта и призвал Украину вывести свои войска из подконтрольных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — якобы это создаст предпосылки для "мирных" переговоров.

Также Путин постоянно рассказывает об этой войне как борьбе с НАТО и хочет, чтобы Украина изменила свою конституцию и отказалась от каких-либо стремлений присоединиться к Альянсу. В то же время, эксперты заявляют, что Путин не согласится на такое прекращение огня, которое может позволить Украине приблизиться к НАТО.

Кроме того, если согласиться на российские условия во время переговоров, они выиграют время для отдыха и восстановления перед еще одним нападением на Украину.

"Путин был твердым и последовательным в своей конечной цели — уничтожить украинское государство и не откажется от него, пока не почувствует, что достиг его", — добавили в ISW.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что во время массированной атаки по Украине 8 июля россияне использовали новую тактику.

Также там писали, что Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.

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