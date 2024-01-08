Більшість танків Leopard 2, які передала Німеччина Україні, потребують ремонту, — Spiegel

Військовий ремонтує техніку. Фото: Армія TV

Серед 18 сучасних танків Leopard 2 A6, які Німеччина передала Україні, багато з них ремонтуються через дефекти механіки та електроніки. Наразі невідома їхня точна кількість.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

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Проблеми у ремонті таких танків

За словами німецького депутата Себастьяна Шефера, "лише дуже невелика кількість поставлених бойових танків може бути використана Україною".

Зазначається, що нещодавно політик відвідав литовську майстерню, де ремонтують ці танки. Їхній ремонт триває довго та складно, а українці для нього не мають достатньо досвіду та запчастин.

Своєю чергою Шефер звернувся до представника галузі, а саме до компаній Rheinmetall і KMW, аби ті надали швидку допомогу.

"Мабуть, існує проблема і в тому, що українська армія іноді намагається відремонтувати танки, що потім призводить до подальшого пошкодження основних бойових танків", — зазначив він у листі до компаній.

Чому в Україні складно ремонтувати "Леопарди"

Водночас у виданні зауважують, що недостатньо просто надати танки, важливу роль відіграють логістика, обслуговування та ремонт.

Також українські фахівці не мають перекладених креслень та інструкцій щодо ремонту "Леопардів", через це вони діять "за інтуїцією" та "імпровізують". Крім того, для ремонту не вистачає запчастин.

Своєю чергою у компанії Rheinmetall заявили, що разом з Міноборони ФРН замовили у грудні 2023 року великий пакет запчастин для майстерень в Україні.

Нагадаємо, раніше Німеччина оновила список військової допомоги, яку передала Україні. Зокрема, Берлін передав Києву додаткові зенітні установки Gepard.