Большинство танков Leopard 2, которые передала Германия Украине, нуждаются в ремонте, — Spiegel

Военный ремонтирует технику. Фото: Армия TV

Среди 18 современных танков Leopard 2 A6, которые Германия передала Украине, многие из них ремонтируются из-за дефектов механики и электроники. Пока неизвестно их точное количество.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

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Проблемы в ремонте таких танков

По словам немецкого депутата Себастьяна Шефера, "лишь очень небольшое количество поставленных боевых танков может быть использовано Украиной".

Отмечается, что не так давно политик посетил литовскую мастерскую, где ремонтируют эти танки. Их ремонт длится долго и сложно, а в украинцев для него нет достаточно опыта и запчастей.

В свою очередь Шефер обратился к представителю отрасли, а именно к компаниям Rheinmetall и KMW, чтобы те оказали скорую помощь.

"Видимо, существует проблема и в том, что украинская армия иногда пытается отремонтировать танки, что потом приводит к дальнейшему повреждению основных боевых танков", — отметил он в письме к компаниям.

Почему в Украине сложно ремонтировать "Леопарды"

В то же время в издании отмечают, что недостаточно просто предоставить танки, важную роль играют логистика, обслуживание и ремонт.

Также в украинских специалистов нет переведенных чертежей и инструкций по ремонту "Леопардов", поэтому они действуют "по интуиции" и "импровизируют". Кроме того, для ремонта не хватает запчастей.

В свою очередь, в компании Rheinmetall заявили, что вместе с Минобороны ФРГ заказали в декабре 2023 года большой пакет запчастей для мастерских в Украине.

Напомним, ранее Германия обновила список военной помощи, которую передала Украине. В частности, Берлин передал Киеву дополнительные зенитные установки Gepard.