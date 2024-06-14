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Боги війни — Сухопутні сили ЗСУ показали ефектні кадри роботи розвідки та артилерії

14 червня 2024 18:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЗСУ дронами та гарматами розбили танки РФ — ефектні кадри
Російський танк Т-90М "Прорив" в об'єктиві дрона. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Аеророзвідники "Асгард" з бригади "Очі", бійці 59 ОМБр імені Якова Мандзюка та військовослужбовці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша зупинили просування російської танкової колони на сході України. В роботі було задіяно розвідувальні дрони та польову гаубичну артилерію.

Ефектні кадри роботи "богів війни" показали в офіційних соцмережах Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 14 червня.

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Артилеристи за роботою

На опублікованих кадрах видно роботу розвідувальних дронів-коригувальників, а також артилеристів, які прицільно атакували ворожу бронетехніку. В ході бою, судячи з відео, було знищено й Т-90М "Прорив" — один з найпередовіших танків ЗС РФ, який розроблявся на продаж.

"Ефективна взаємодія між розвідувальним та вогневими підрозділами — ключова умова для виконання бойового завдання", — пишаються роботою військові. 

Дрони на війні — останні новини

Нагадаємо, що спецпризначенці "Омега" Національної гвардії України знищили на Харківщині ворожий польовий склад боєприпасів, де також знаходилися термобаричні вогнемети "Джміль".

Також в ЗСУ показали, як завдали удару по ворожій термобаричній РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок".

Крім того, прикордонники завдали ударів по російських окупантах, знищивши склад боєкомплектів ворога, та два укриття.

Україна
танки
російські війська
війна в Україні
дрони
гармата

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