ЗСУ дронами та гарматами розбили танки РФ — ефектні кадри

Російський танк Т-90М "Прорив" в об'єктиві дрона. Фото: скриншот

Аеророзвідники "Асгард" з бригади "Очі", бійці 59 ОМБр імені Якова Мандзюка та військовослужбовці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша зупинили просування російської танкової колони на сході України. В роботі було задіяно розвідувальні дрони та польову гаубичну артилерію.

Ефектні кадри роботи "богів війни" показали в офіційних соцмережах Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 14 червня.

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Артилеристи за роботою

На опублікованих кадрах видно роботу розвідувальних дронів-коригувальників, а також артилеристів, які прицільно атакували ворожу бронетехніку. В ході бою, судячи з відео, було знищено й Т-90М "Прорив" — один з найпередовіших танків ЗС РФ, який розроблявся на продаж.

"Ефективна взаємодія між розвідувальним та вогневими підрозділами — ключова умова для виконання бойового завдання", — пишаються роботою військові.

Дрони на війні — останні новини

Нагадаємо, що спецпризначенці "Омега" Національної гвардії України знищили на Харківщині ворожий польовий склад боєприпасів, де також знаходилися термобаричні вогнемети "Джміль".

Також в ЗСУ показали, як завдали удару по ворожій термобаричній РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок".

Крім того, прикордонники завдали ударів по російських окупантах, знищивши склад боєкомплектів ворога, та два укриття.