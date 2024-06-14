ВСУ дронами и пушками разбили танки РФ — эффектные кадры

Российский танк Т-90М "Прорыв" в объективе дрона. Фото: скриншот

Аэроразведчики "Асгард" из бригады "Очі", бойцы 59 ОМБр имени Якова Мандзюка и военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша остановили продвижение российской танковой колонны на востоке Украины. В работе были задействованы разведывательные дроны и полевая гаубичная артиллерия.

Эффектные кадры работы "богов войны" показали в официальных соцсетях Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 14 июня.

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Артиллеристы за работой

На опубликованных кадрах видна работа разведывательных дронов-корректировщиков, а также артиллеристов, прицельно атаковавших вражескую бронетехнику. В ходе боя, судя по видео, был уничтожен и Т-90М "Прорыв" — один из самых передовых танков ВС РФ, разрабатывавшийся на продажу.

"Эффективное взаимодействие между разведывательными и огневыми подразделениями - ключевое условие для выполнения боевого задания", — гордятся работой военные.

Дроны на войне — последние новости

Напомним, что спецназовцы "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили в Харьковской области вражеский полевой склад боеприпасов, где также находились термобарические огнеметы "Шмель".

Также в ВСУ показали, как нанесли удар по вражеской термобарической РСЗО ТОС-1А "Солнцепек".

Кроме того, пограничники нанесли удары по российским оккупантам, уничтожив склад боекомплектов врага и два укрытия.