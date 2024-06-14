Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Боги войны — Сухопутные силы ВСУ показали эффектные кадры работы разведки и артиллерии arrow

Боги войны — Сухопутные силы ВСУ показали эффектные кадры работы разведки и артиллерии

14 июня 2024 18:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ВСУ дронами и пушками разбили танки РФ — эффектные кадры
Российский танк Т-90М "Прорыв" в объективе дрона. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Аэроразведчики "Асгард" из бригады "Очі", бойцы 59 ОМБр имени Якова Мандзюка и военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша остановили продвижение российской танковой колонны на востоке Украины. В работе были задействованы разведывательные дроны и полевая гаубичная артиллерия.

Эффектные кадры работы "богов войны" показали в официальных соцсетях Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Артиллеристы за работой

На опубликованных кадрах видна работа разведывательных дронов-корректировщиков, а также артиллеристов, прицельно атаковавших вражескую бронетехнику. В ходе боя, судя по видео, был уничтожен и Т-90М "Прорыв" — один из самых передовых танков ВС РФ, разрабатывавшийся на продажу.

"Эффективное взаимодействие между разведывательными и огневыми подразделениями - ключевое условие для выполнения боевого задания", — гордятся работой военные.

Дроны на войне — последние новости

Напомним, что спецназовцы "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили в Харьковской области вражеский полевой склад боеприпасов, где также находились термобарические огнеметы "Шмель".

Также в ВСУ показали, как нанесли удар по вражеской термобарической РСЗО ТОС-1А "Солнцепек".

Кроме того, пограничники нанесли удары по российским оккупантам, уничтожив склад боекомплектов врага и два укрытия.

Украина
танки
российские войска
война в Украине
дроны
гармата

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина