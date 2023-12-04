Боєць ЗСУ зі списку Forbes розповів про фінансування української перемоги
На початку повномасштабного вторгнення український бізнесмен Всеволод Кожемяко створив добровольчий підрозділ "Хартія", який згодом став основою 13-ої бригади НГУ. Підрозділ брав участь у Слобожанському контрнаступі, а також у битвах за Харків, Сватове та Бахмут.
Деталі він розповів "Українському свідку".
Переможна "Хартія"
За словами самого бізнесмена, він намагається залучати кошти до української армії максимально ефективно.
"Я акумулюю ресурси, підтягую меценатів та волонтерів. Якби я обійняв одну з державних посад, то мав би безліч обмежень для реалізації власного потенціалу. Тому я працюю у приватному секторі й мене це повністю влаштовує", — розповідає він.
У "Хартії" намагаються будувати військо нового зразка. Командири роблять ставку на мотивацію бійців.
"Коли підрозділ виконуватиме задачу та втрачатиме менше людей, ніж інші, то його ефективність побачать всі. В цьому і полягає реформа. Коли є мотивація, то зростає ефективність навчання. Наша основна цінність — це життя людини. Треба навчати людей виживати, а потім оборонятися. Виживати, оборонятися, наступати. Так це працює", — розповідає Кожемяко.
На думку Всеволода, війна поступово перетворюється на друге АТО. Однак, як каже: суспільство вдруге на це не поведеться.
"Я впевнений у тому, що в Україні пасіонарії не закінчаться ніколи. З 2014 року у нас формується кістяк нації. І це не про держпосадовців та президентів: нове покоління зростає на творах Жадана та інших патріотично налаштованих митців. Я вірю, що завдяки колективному розуму українці зможуть уникнути певних помилок у майбутньому. У нас немає вибору: якщо ми хочемо жити так, як хочемо, то ми будемо приречені перемогти", — запевняє Всеволод Кожемяко.
Нагадаємо, що раніше чеські волонтери оголосили про збір коштів для придбання американського багатоцільового гелікоптера "Чорний яструб". Машину планують передати українським військовослужбовцям. Перед цим у Запорізькій області на базі одного з підприємств виявили приблизно 200 тонн гуманітарної допомоги, яка зберігалася там з 2022 року без договорів на дозвіл.
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