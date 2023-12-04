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Боєць ЗСУ зі списку Forbes розповів про фінансування української перемоги

4 грудня 2023 23:55
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Ілля Рябінін
редактор
Боєць ЗСУ зі списку Forbes розповів про фінансування української перемоги
Український бізнесмен, боєць ЗСУ Всеволод Кожемяко. Фото: Український свідок
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На початку повномасштабного вторгнення український бізнесмен Всеволод Кожемяко створив добровольчий підрозділ "Хартія", який згодом став основою 13-ої бригади НГУ. Підрозділ брав участь у Слобожанському контрнаступі, а також у битвах за Харків, Сватове та Бахмут.

Деталі він розповів "Українському свідку"

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За словами самого бізнесмена, він намагається залучати кошти до української армії максимально ефективно.

"Я акумулюю ресурси, підтягую меценатів та волонтерів. Якби я обійняв одну з державних посад, то мав би безліч обмежень для реалізації власного потенціалу. Тому я працюю у приватному секторі й мене це повністю влаштовує", — розповідає він. 

Боєць ЗСУ зі списку Forbes розповів про фінансування української перемоги
Всеволод Кожемяко. Джерело: Український свідок

У "Хартії" намагаються будувати військо нового зразка. Командири роблять ставку на мотивацію бійців.

"Коли підрозділ виконуватиме задачу та втрачатиме менше людей, ніж інші, то його ефективність побачать всі. В цьому і полягає реформа. Коли є мотивація, то зростає ефективність навчання. Наша основна цінність — це життя людини. Треба навчати людей виживати, а потім оборонятися. Виживати, оборонятися, наступати. Так це працює", — розповідає Кожемяко.

Боєць ЗСУ зі списку Forbes розповів про фінансування української перемоги
Всеволод Кожемяко за кермом. Джерело: Український свідок

На думку Всеволода, війна поступово перетворюється на друге АТО. Однак, як каже: суспільство вдруге на це не поведеться.

"Я впевнений у тому, що в Україні пасіонарії не закінчаться ніколи. З 2014 року у нас формується кістяк нації. І це не про держпосадовців та президентів: нове покоління зростає на творах Жадана та інших патріотично налаштованих митців. Я вірю, що завдяки колективному розуму українці зможуть уникнути певних помилок у майбутньому. У нас немає вибору: якщо ми хочемо жити так, як хочемо, то ми будемо приречені перемогти", — запевняє Всеволод Кожемяко. 

Нагадаємо, що раніше чеські волонтери оголосили про збір коштів для придбання американського багатоцільового гелікоптера "Чорний яструб". Машину планують передати українським військовослужбовцям. Перед цим у Запорізькій області на базі одного з підприємств виявили приблизно 200 тонн гуманітарної допомоги, яка зберігалася там з 2022 року без договорів на дозвіл.

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