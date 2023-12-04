Боец ВСУ из списка Forbes рассказал о финансировании украинской победы

Украинский бизнесмен, боец ВСУ Всеволод Кожемяко. Фото: Український свідок

В начале полномасштабного вторжения украинский бизнесмен Всеволод Кожемяко создал добровольческое подразделение "Хартия", которое впоследствии стало основой 13-й бригады НГУ. Подразделение участвовало в Слобожанском контрнаступлении, а также в битвах за Харьков, Сватово и Бахмут.

Детали он рассказал "Українському свідку".

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По словам самого бизнесмена, он пытается привлекать средства в украинскую армию максимально эффективно.

"Я аккумулирую ресурсы, подтягиваю меценатов и волонтеров. Если бы я занял одну из государственных должностей, то имел бы множество ограничений для реализации собственного потенциала. Поэтому я работаю в частном секторе и меня это полностью устраивает", — рассказывает он.

Всеволод Кожемяко. Источник: Український свідок

В "Хартии" пытаются строить войско нового образца. Командиры делают ставку на мотивацию бойцов.

"Когда подразделение будет выполнять задачу и будет терять меньше людей, чем другие, то его эффективность увидят все. В этом и заключается реформа. Когда есть мотивация, то растет эффективность обучения. Наша основная ценность — это жизнь человека. Надо учить людей выживать, а затем обороняться. Выживать, обороняться, наступать. Так это работает", — рассказывает Кожемяко.

Всеволод Кожемяко за рулем. Источник: Український свідок

По мнению Всеволода, война постепенно превращается во второе АТО. Однако, как говорит: общество во второй раз на это не поведет.

"Я уверен в том, что в Украине пассионарии не закончатся никогда. С 2014 года у нас формируется скелет нации. И это не о чиновниках и президентах: новое поколение растет на произведениях Жадана и других патриотически настроенных художников. Я верю, что благодаря коллективному разуму украинцы смогут избежать определенных ошибок в будущем. У нас нет выбора: если мы хотим жить так, как хотим, то мы будем обречены победить", — уверяет Всеволод Кожемяко.

Напомним, что ранее чешские волонтеры объявили о сборе средств для приобретения американского многоцелевого вертолета "Черный ястреб". Машину планируют передать украинским военнослужащим. Перед этим в Запорожской области на базе одного из предприятий обнаружили около 200 тонн гуманитарной помощи, которая хранилась там с 2022 года без договоров на разрешение.