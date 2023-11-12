Військові допомагають пораненому бійцю ЗСУ. Фото: Міноборони

Українські бойові медики вперше почали переливати кров в окопах. Це сталося після дозволу від уряду на переливання крові на догоспітальному етапі.

Про це повідомили бойові медики Ріна Резнік і Марія Назарова.

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Переливання крові в окопах

"Я натурально плачу, це сльози щастя. Скоро буде відео, а поки ось вам фото — ми залили кров в окопі. Це зробив мій начмед, справжній герой, людина, яка почала службу солдатом без медичної освіти", — розповіла Резнік.

Переливання крові в окопі. Фото: twitter.com/reznikrina

За словами Назарової, переливання провели в 12 бригаді спеціального призначення НГУ "Азов".

Допис Ріни Резнік. Фото: скриншот

Допис Марії Назарової. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни почали кампанію з примусового здавання крові на потреби власних військ. Відмова від донорства може мати наслідки.

Також ми писали, що полковник запасу Збройних сил України та інструктор-льотчик Роман Світан висловив думку, що українська армія має потенціал для розгрому російських військ в Україні та досягнення кордону з Росією до осені 2024 року. Однак він наголосив, що це не означає закінчення війни.