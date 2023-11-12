Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Бойові медики вперше почали переливати кров в окопах arrow

Бойові медики вперше почали переливати кров в окопах

12 листопада 2023 17:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бойові медики вперше почали переливати кров в окопах
Військові допомагають пораненому бійцю ЗСУ. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські бойові медики вперше почали переливати кров в окопах. Це сталося після дозволу від уряду на переливання крові на догоспітальному етапі.

Про це повідомили бойові медики  Ріна Резнік і Марія Назарова.

Читайте також:

Переливання крові в окопах

"Я натурально плачу, це сльози щастя. Скоро буде відео, а поки ось вам фото — ми залили кров в окопі. Це зробив мій начмед, справжній герой, людина, яка почала службу солдатом без медичної освіти", — розповіла Резнік.

Переливання крові в окопі
Переливання крові в окопі. Фото: twitter.com/reznikrina

За словами Назарової, переливання провели в 12 бригаді спеціального призначення НГУ "Азов".

null
Допис Ріни Резнік. Фото: скриншот
null
Допис Марії Назарової. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни почали кампанію з примусового здавання крові на потреби власних військ. Відмова від донорства може мати наслідки.

Також ми писали, що полковник запасу Збройних сил України та інструктор-льотчик Роман Світан висловив думку, що українська армія має потенціал для розгрому російських військ в Україні та досягнення кордону з Росією до осені 2024 року. Однак він наголосив, що це не означає закінчення війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі