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Боевые медики впервые начали переливать кровь в окопах

12 ноября 2023 17:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Боевые медики впервые начали переливать кровь в окопах
Военные помогают раненому бойцу ВСУ. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские боевые медики впервые начали переливать кровь в окопах. Это произошло после разрешения правительства на переливание крови на догоспитальном этапе.

Об этом сообщили боевые медики Рина Резник и Мария Назарова.

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Переливание крови в окопах

"Я натурально плачу, это слезы счастья. Скоро будет видео, а пока вот вам фото — мы залили кровь в окопе. Это сделал мой начмед, настоящий герой, человек который начал службу солдатом без медицинского образования", — рассказала Резник.

Переливание крови в окопе
Переливание крови в окопе. Фото: twitter.com/reznikrina

По словам Назаровой, переливание было проведено в 12 бригаде специального назначения НГУ "Азов".

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Пост Рины Резник. Фото: скриншот
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Пост Марии Назаровой. Фото: скриншот

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне начали кампанию по принудительной сдаче крови на нужды собственных войск. Отказ от донорства может иметь последствия.

Также мы писали, что полковник запаса Вооруженных сил Украины и инструктор-летчик Роман Свитан выразил мнение, что у украинской армии есть потенциал для разгрома российских войск в Украине и достижения границы с Россией до осени 2024 года. Однако он подчеркнул, что это не означает окончания войны.

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