Бої біля Бахмута: захисники показали, як евакуйовують пораненого бійця під артобстрілом

Військові евакуйовують пораненого бійця під ворожим обстрілом поблизу Бахмута. Фото: скриншот

Військові 3-ї окремої штурмової бригади під час ворожого обстрілу евакуювали пораненого побратима. Порятунок військового відбувся під час боїв на Бахмутському напрямку Донецької області.

Відповідне відео бійці 3-ї окремої штурмової бригади оприлюднили в Telegram.

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"Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа. Майже два кілометри пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою", — зазначили військові під відео.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що українські війська продовжують свій контрнаступ у Донецькій області на півдні від Бахмута. Лише за попередню добу там відбулось 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські захисники працюють на околиці Кліщіївки. Таким чином, бійці ЗСУ готуються до ліквідації російських окупантів.

Додамо, що Сили оборони України ведуть успішні наступальні дії поблизу Новопрокопівки Запорізької області. Про це свідчить як мінімум те, що росіяни почали дедалі частіше контратакувати у цьому районі й перекинули сюди свої елітні підрозділи.