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Бои возле Бахмута: защитники показали, как эвакуируют раненого бойца под артобстрелом

28 сентября 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бои возле Бахмута: защитники показали, как эвакуируют раненого бойца под артобстрелом
Военные эвакуируют раненого бойца под вражеским обстрелом вблизи Бахмута. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады во время вражеских обстрелов эвакуировали раненого собрата. Спасение военного произошло во время боев на Бахмутском направлении Донецкой области.

Соответствующее видео бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнародовали в Telegram.

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"Раненому оказали первую помощь, наложили турникеты и начали вытаскивать из-под линии вражеского огня до ближайшего, занятого своими блиндажа. Почти два километра пешком по местности, которая когда-то была лесополосой", — отметили военные под видео.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские защитники работают на окраине Клещеевки. Таким образом, бойцы ВСУ готовятся к ликвидации российских оккупантов.

Добавим, что Силы обороны Украины ведут успешные наступательные действия вблизи Новопрокоповки Запорожской области. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.

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