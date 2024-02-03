Брак снарядів змусить ЗСУ обирати, яку ділянку фронту захищати, — ISW

Український військовий на фронті. Ілюстративне фото: Telegram / Володимир Зеленський

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що не достатня кількість боєприпасів в Україні може вплинути на наші війська таким чином, що військові будуть змушені приймати складні рішення та брати на себе відповідальність. Бійцям Збройних сил України потрібно буде визначати пріоритетність напрямків фронту та обирати, де територіальні поразки є не значними.

Про це повідомляє ISW.

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До чого може призвести нестача боєприпасів в Україні

Зазначається, що нестабільна військова допомога від партнерів та її затримки, відповідно створюють нестача боєприпасів в Україні. Відтак це створює незрозумілість та недалекоглядність в планах ведення війни в командуванні ЗСУ.

Як вказують в ISW, російські загарбники використовують можливість того, що в України наразі недостатня кількість зброї і відповідно ЗСУ не можуть вести активні наступальні дії та контрбатарейну боротьбу.

"Українська група аналітиків Frontelligence Insight заявила, що російські війська раніше створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції з кінця 2022 до початку 2023 року, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби", — зауважили в Інституті вивчення війни.

Як пояснюють аналітики, Frontelligence повідомила, що армія РФ працювала над зосередженням своєї артилерії подібним чином у січні цього року, що теж свідчить про те, що в Україні існує дефіцит боєприпасів.

В ГУР розповіли про проблему з українськими БпЛА

За даними ГУР, стало відомо, що українські воїни можуть завдати ударів по ворожій артилерії, однак в державі справді є нестача снарядів для більш ефективної атаки. Це дозволяє військам РФ ще активніше та більше знищувати прифронтові населені пункти.

Також в ГУР заявили, що багато українських БпЛА не здатні літати на далекі відстані, щоб атакувати артилерійські установки Росії. Йдеться про відстань від 15 до 24 кілометрів від лінії фронту, саме на такій дистанції розташована артилерія окупантів.

Західні партнери та керівництво України наголошує на проблемі браку боєприпасів, та закликає світ надати більше артилерії державі.

Нагадаємо, чеський уряд запропонував ЄС придбати для України близько 450 тисяч боєприпасів в іноземних компаній. Пропозиція була висунута на тлі провалу постачання озброєння від Євросоюзу для ЗСУ.

Раніше ми писали, що противник дедалі частіше використовує хімічну зброю в Україні. Окупанти порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.