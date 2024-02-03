Нехватка снарядов заставит ВСУ выбирать, какой участок фронта защищать, — ISW

Украинский военный на фронте. Иллюстративное фото: Telegram / Владимир Зеленский

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что недостаточное количество боеприпасов в Украине может повлиять на наши войска таким образом, что военные будут вынуждены принимать сложные решения и брать на себя ответственность. Бойцам Вооруженных сил Украины нужно будет определять приоритетность направлений фронта и выбирать, где территориальные поражения незначительны.

Об этом сообщает ISW.

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К чему может привести нехватка боеприпасов в Украине

Отмечается, что нестабильная военная помощь от партнеров и ее задержки соответственно создают дефицит боеприпасов в Украине. Это создает непонятность и недальновидность в планах ведения войны в командовании ВСУ.

Как указывают в ISW, российские захватчики используют возможность того, что у Украины пока недостаточно оружия и соответственно ВСУ не могут вести активные наступательные действия и контрбатарейную борьбу.

"Украинская группа аналитиков Frontelligence Insight заявила, что российские войска ранее создавали стационарные артиллерийские огневые позиции с конца 2022 по начало 2023 года, когда недостаток боеприпасов ограничивал украинские возможности контрбатарейной борьбы", — отметили в Институте изучения войны.

Как объясняют аналитики, Frontelligence сообщила, что армия РФ работала над сосредоточением своей артиллерии в январе этого года, что тоже свидетельствует о том, что в Украине существует дефицит боеприпасов.

В ГУР рассказали о проблеме с украинскими БпЛА

По данным ГУР, стало известно, что украинские воины могут нанести удары по вражеской артиллерии, однако в государстве действительно есть недостаток снарядов для более эффективной атаки. Это позволяет войскам РФ еще более активно и сильнее уничтожать прифронтовые населенные пункты.

Также в ГУР заявили, что многие украинские БпЛА не способны летать на дальние расстояния, чтобы атаковать артиллерийские установки России. Речь идет об расстоянии от 15 до 24 км от линии фронта, именно на такой дистанции расположена артиллерия оккупантов.

Западные партнеры и руководство Украины отмечает проблему нехватки боеприпасов и призывает мир предоставить больше артиллерии государству.

Напомним, чешское правительство предложило ЕС приобрести для Украины около 450 тысяч боеприпасов у иностранных компаний. Предложение было выдвинуто на фоне провала поставок вооружения от Евросоюза для ВСУ.

Ранее мы писали, что противник все чаще использует химическое оружие в Украине. Оккупанты нарушают Конвенцию о запрете химического оружия, участницей которой является Россия.