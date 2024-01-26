В ISW заявили, що РФ все частіше застосовує хімічну зброю в Україні

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти дедалі частіше використовують хімічну зброю в Україні. Вони порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

Про це повідомляє ISW.

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Речник Українського центру дослідження трофейного та перспективного озброєння і військової техніки Генштабу України капітан Андрій Рудик заявив вчора, 25 січня, що російські окупанти почали використовувати гранати РГ-ВО з хлорацетофеноном — різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями. Українські офіційні особи зафіксували 81 випадок у грудні 2023 року.

Генштаб ЗСУ 13 січня повідомив, що з 14 грудня загарбники почали використовувати новий тип спеціальної газової гранати, що містить газ CS. Щонайменше ворог застосував цю зброю 51 раз за перші два тижні 2024 року.

"Російська 810-та морська піхотна бригада раніше визнала 22 грудня, що бригада навмисно застосовує хімічну зброю, скидаючи гранати К-51 з газом CS з безпілотників на українські позиції поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області. Рудик заявив, що гранати РГ-ВО можуть вбити особовий склад в бліндажі або закритому приміщенні протягом п'яти хвилин і що дослідження показало, що нещодавно використана російська граната РГ-ВО була виготовлена на невстановленому, але, ймовірно, російському заводі в 2023 році", — йдеться у звіті.

За словами Рудика, ймовірно, РФ намагається оцінити міжнародну реакцію на застосування Росією хімічної зброї в Україні, щоб розширити перелік видів зброї, яку використовують окупанти.

В ISW додали, що Росія є учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї, яка забороняє використання РХБЗ як методу ведення війни.

Нагадаємо, російські в'язні із загонів "Шторм Z" звернулися до російського диктатора Володимира Путіна зі скаргою, що їм не виплатили кошти за участь у війні та отримання поранень. Окупанти виклали свої зауваження президенту РФ в листі.

Також ми писали, що Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.