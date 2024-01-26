В ISW заявили, что РФ все чаще применяет химическое оружие в Украине

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты все чаще используют химическое оружие в Украине. Они нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, участником которой является Россия.

Об этом сообщает ISW.

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Представитель Украинского центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба Украины капитан Андрей Рудык заявил вчера, 25 января, что российские оккупанты начали использовать гранаты РГ-ВО с хлорацетофеноном — разновидностью слезоточивого газа, который используется для борьбы с массовыми беспорядками. Украинские официальные лица зафиксировали 81 случай в декабре 2023 года.

Генштаб ВСУ 13 января сообщил, что с 14 декабря захватчики начали использовать новый тип специальной газовой гранаты, содержащей газ CS. По меньшей мере, враг применил это оружие 51 раз за первые две недели 2024 года.

"Российская 810-я морская пехотная бригада ранее признала 22 декабря, что бригада намеренно применяет химическое оружие, сбрасывая гранаты К-51 с газом CS с беспилотников на украинские позиции вблизи Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области. Рудык заявил, что гранаты РГ-ВО могут убить личный состав в блиндаже или закрытом помещении в течение пяти минут и что исследование показало, что недавно использованная российская граната РГ-ВО была изготовлена на неустановленном, но, вероятно, российском заводе в 2023 году", — говорится в отчете.

По словам Рудыка, предположительно, РФ пытается оценить международную реакцию на применение Россией химического оружия в Украине, чтобы расширить перечень видов оружия, используемого оккупантами.

В ISW добавили, что Россия является участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая запрещает использование РХБЗ как метода ведения войны.

Напомним, российские заключенные из отрядов "Шторм Z" обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с жалобой, что им не выплатили деньги за участие в войне и получение ранений. Оккупанты изложили свои замечания президенту РФ в письме.

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