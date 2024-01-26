В'язні з "Штормів Z" скаржаться Путіну, що не отримали гроші за участь у війні

Російський окупант на передовій. Фото: росЗМІ

Російські в'язні з загонів "Шторм Z" звернулися до російського диктатора Володимира Путіна зі скаргою, що їм не виплатили кошти за участь у війні та отримання поранень. Окупанти виклали свої зауваги президенту РФ в листі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними видання, в'язні з загонів "Шторм Z" нарікають на тому, що досі не отримали документи про зняття судимості та обіцяні виплати за участь у війні та поранення. Зі слів окупантів, вони не можуть отримати посвідчення ветеранів бойових дій через те, що військова частина не надає необхідних документів.

Так, як розповідає один зі злочинців 42-річний Роман Поляков, під час вербування в'язням пообіцяли "повний соцпакет". Однак копії контрактів їм не надали, а самі контракти виявилися згодою в участі в війні як добровольці.

Також російський загарбник підсумував, що "бойові" йому виплатили за три дні, хоча він воює вже три місяці.

Нагадаємо, що станом на 21 січня за останні два тижні російські окупанти посилили атаки на фронті. На тлі цього втрати ворога зросли.

Також ми повідомили, що Росія намагається нейтралізувати удари українських безпілотників та змінити характер позиційної війни. Так, технологічний розвиток України ускладнив Росії концентрацію військ у певних географічних районах без виявлення українських військ.