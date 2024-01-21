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У розвідці Британії констатували активізацію наступу Росії по всій лінії фронту

21 січня 2024 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У розвідці Британії констатували активізацію наступу Росії по всій лінії фронту
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За останні два тижні російські окупанти посилили атаки на фронті. На тлі цього втрати ворога зросли.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Втрати росіян на фронті

Аналітики розповіли, що, за даними Генштабу ЗСУ, від 19 січня кількість російських атак на фронті зросли на 27% порівняно з попередньою добою. Додаткова інформація, яка порівнює період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.

За ці дні кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а російських танків — на 95%. Втрати у живій силі за той самий період збільшилися на 15%.

"Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російської наступальної активності на всьому фронті протягом останніх двох тижнів. Ключовим фактором цього, ймовірно, є мороз, який дозволяє бронетехніці пересуватися по пересіченій місцевості", — йдеться у зведенні.

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Допис британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, уже багато місяців не припиняються запеклі бої за Авдіївку. В своїх безуспішних спробах захопити місто росіяни знищують багатоповерхові житлові будинки та багато інших споруд.

Також ми писали, що на Харківщині у районі села Крохмального ЗСУ відійшли на запасні позиції, щоб зберегти життя воїнів. Раніше повідомлялось, що російські окупанти захопили це село 20 січня.

Додам, ЗСУ почали будувати власну так звану "лінію Суровікіна". Це є масштабною оборонною лінією, яка має зупинити вторгнення РФ.

Великобританія
війна
розвідка
росіяни
окупанти

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