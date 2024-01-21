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В разведке Британии констатировали активизацию наступления России по всей линии фронта

21 января 2024 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В разведке Британии констатировали активизацию наступления России по всей линии фронта
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За последние две недели российские оккупанты усилили атаки на фронте. На фоне этого потери врага возросли.

Об этом сообщает британская разведка.

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Потери россиян на фронте

Аналитики рассказали, что, по данным Генштаба ВСУ, с 19 января количество российских атак на фронте выросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками. Дополнительная информация, сравнивающая период 14-18 января с предыдущими пятидневными периодами, подтверждают этот рост.

За эти дни количество потерь военной техники со стороны России выросло на 88%, а российских танков — на 95%. Потери в живой силе за тот же период увеличились на 15%.

"Эти данные указывают на постоянный рост интенсивности российской наступательной активности на всем фронте в течение последних двух недель. Ключевым фактором этого, вероятно, является мороз, который позволяет бронетехнике передвигаться по пересеченной местности", — говорится в сводке.

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Пост британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, уже много месяцев не прекращаются упорные бои за Авдеевку. В своих безуспешных попытках захватить город россияне уничтожают многоэтажные жилые дома и многие другие сооружения.

Также мы писали, что в Харьковской области в районе села Крахмального ВСУ отошли на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь воинов. Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили эту деревню 20 января.

Добавлю, ВСУ начали строить собственную так называемую "линию Суровикина". Это масштабная оборонительная линия, которая должна остановить вторжение РФ.

Великобритания
война
разведка
россияне
оккупанты

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