Заключенные из "Штормов Z" жалуются Путину, что не получили денег за участие в войне

Российский оккупант на передовой. Фото: росСМИ

Российские заключенные из отрядов Шторм Z обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с жалобой, что им не выплатили средства за участие в войне и получение ранений. Оккупанты изложили свои замечания президенту РФ в письме.

Об этом сообщают РосСМИ.

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По данным издания, заключенные из отрядов "Шторм Z" сетуют на то, что до сих пор не получили документы о снятии судимости и обещанные выплаты за участие в войне и ранении. По словам оккупантов, они не могут получить удостоверение ветеранов боевых действий из-за того, что военная часть не предоставляет необходимых документов.

Так, как рассказывает один из преступников 42-летний Роман Поляков, во время вербовки заключенным пообещали "полный соцпакет". Однако копии контрактов им не предоставили, а сами контракты оказались согласием на участие в войне в качестве добровольцев.

Также российский захватчик подытожил, что "боевые" ему выплатили за три дня, хотя он воюет уже три месяца.

Напомним, что по состоянию на 21 января за последние две недели российские оккупанты усилили атаки на фронте. На фоне этого потери врага выросли.

Мы также сообщили, что Россия пытается нейтрализовать удары украинских беспилотников и изменить характер позиционной войны. Так, технологическое развитие Украины усложнило России концентрацию войск в определенных географических районах без обнаружения украинских войск.