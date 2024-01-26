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Окупанти запровадили особливий режим в’їзду та виїзду в Криму

26 січня 2024 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти запровадили особливий режим в’їзду та виїзду в Криму
Пункт пропуску окупантів у Криму. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підписав указ про введення особливого режиму в’їзду та виїзду між тимчасово захопленим Кримом та частиною окупованою Херсонською областю. Сталося це вчора, 25 січня.

Про це повідомляють ISW та росЗМІ.

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РосЗМІ пишуть, що Аксьонов підписав указ з метою "локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів" в окупованому Криму. 

Він передбачає, що цивільні повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску. Окупанти мають рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ Росії. До того ж люди повинні пред’являти документи, що посвідчують особу, а загарбники та правоохоронці — бойові накази або службові посвідчення.

Указом передбачено, що працюватимуть три автомобільні пункти пропуску —"Армянськ", "Перекоп", "Джанкой", і два залізничні — "Армянськ" та "Джанкой".

Нагадаємо, від початку оку пації українського півострова Крим у 2014 році росіяни організовують призовні кампанії серед місцевого населення. Наразі відомо про проведення 18 таких заходів загалом.   

Також ми писали, що у бухті Севастополя зʼявилися загородження, які перешкоджають вхід кораблям. Наразі відомо про чотири ряди бонових споруд.

Додамо, українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, а росіяни поступово згортають свої бази у Криму. Біжать до Новоросійська, бо мають проблеми з логістикою.

війна
Крим
Україна
Херсонська область
окупанти
окупація

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