Оккупанты ввели особый режим въезда и выезда в Крыму

Пункт пропуска оккупантов в Крыму. Фото: росСМИ

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого режима въезда и выезда между временно захваченным Крымом и частью оккупированной Херсонской областью. Произошло это вчера, 25 января.

Об этом сообщают ISW и росСМИ.

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РосСМИ пишут, что Аксенов подписал указ с целью "локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов" в оккупированном Крыму.

Он предусматривает, что гражданские должны пересекать границу в трех установленных автомобильных и двух железнодорожных пунктах пропуска. Оккупанты обязаны двигаться по специально отведенным дорогам во взаимодействии с ФСБ России. К тому же люди должны предъявлять документы, удостоверяющие личность, а захватчики и правоохранители — боевые приказы или служебные удостоверения.

Указом предусмотрено, что будут работать три автомобильных пункта пропуска — "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", и два железнодорожных — "Армянск" и "Джанкой".

Напомним, с начала оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году россияне организуют призывные кампании среди местного населения. Пока известно о проведении 18 таких мероприятий в целом.

Также мы писали, что в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Пока известно о четырех рядах боновых сооружений.

Добавим, украинские партизаны подняли флаг на крымской горе Пахкал-Кая, а россияне постепенно сворачивают свои базы в Крыму. Бегут в Новороссийск, потому что у них проблемы с логистикой.