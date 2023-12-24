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Братчук відреагував на інформацію про передачу F-16 від Нідерландів

24 грудня 2023 08:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Братчук відреагував на інформацію про передачу F-16 від Нідерландів
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Нідерланди розпочали підготовку передачі Україні 18 винищувачів F-16. На цю інформацію відреагував речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

В ефірі телемарафону Братчук зазначив, що такі речі просто так не озвучуються.

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Так, Сергій Братчук переконаний, що краще зайвий раз не допомагати ворогу додатковою конкретною інформацією про деталі передачі винищувачів.

"Санта-Клаус пересувається не лише на казкових оленях, а також і на F-16", — пожартував військовий.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам за готовність передати Україні перші 18 винищувачів F-16. Глава держави наголосив на важливості в отриманні фінансової допомоги від ЄС якнайшвидше.

Також ми писали, що Залужний прокоментував ймовірний контрнаступ у 2024 році.

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