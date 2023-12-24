Братчук отреагировал на информацию о передаче F-16 от Нидерландов
Нидерланды приступили к подготовке передачи Украине 18 истребителей F-16. На эту информацию отреагировал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
В эфире телемарафона Братчук отметил, что подобные вещи просто так не озвучиваются.
Передача Украине истребителей F-16
Так, Сергей Братчук убежден, что лучше лишний раз не помогать врагу дополнительной конкретной информацией о деталях передачи истребителей.
"Санта-Клаус передвигается не только на сказочных оленях, а также и на F-16", — пошутил военный.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерландов за готовность передать Украине первые 18 истребителей F-16. Глава государства отметил важность в получении финансовой помощи от ЕС как можно быстрее.
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