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Братчук отреагировал на информацию о передаче F-16 от Нидерландов

24 декабря 2023 08:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Братчук отреагировал на информацию о передаче F-16 от Нидерландов
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Нидерланды приступили к подготовке передачи Украине 18 истребителей F-16. На эту информацию отреагировал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

В эфире телемарафона Братчук отметил, что подобные вещи просто так не озвучиваются.

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Так, Сергей Братчук убежден, что лучше лишний раз не помогать врагу дополнительной конкретной информацией о деталях передачи истребителей.

"Санта-Клаус передвигается не только на сказочных оленях, а также и на F-16", — пошутил военный.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерландов за готовность передать Украине первые 18 истребителей F-16. Глава государства отметил важность в получении финансовой помощи от ЕС как можно быстрее.

Также мы писали, что Залужный прокомментировал вероятное контрнаступление в 2024 году.

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