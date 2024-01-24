Британська розвідка виявила спроби Росії придушити критику проти війни в Україні

Мешканці Росії на мітингу. Фото: росЗМІ

Державна дума РФ розглянула пропозицію закону про конфіскацію фінансових коштів та майна у російських громадян, які публічно засуджують дії російської армії у війні проти України. Ймовірно, новий закон проєкту націлений на придушення та обмеження антивоєнної опозиції в Росії

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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Згідно з доповіддю, останніми місяцями кілька російських письменників та музикантів отримали вироки за висловлювання проти війни.

Британська розвідка нагадує, що у 2022 році президент Росії Володимир Путін вніс поправки до закону про "іноземних агентів", датований 2012 роком.

Цей закон активно використовується для придушення опозиції. Станом на 3 листопада 2023 року у списку "іноземних агентів" налічувалося 707 осіб.

Звіт також зазначає, що до списку "іноземних агентів" потрапляють незалежні агентства новин та правозахисні організації Росії, багато з яких змушені були піти за межі країни.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що новий законопроєкт, разом із чинними заходами проти "іноземних агентів", ймовірно, націлений на придушення та обмеження антивоєнної опозиції в Росії, і на повне усунення критичних висловлювань щодо війни.

Звіт англійської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, що напередодні виборів у Росії окупанти намагатимуться знайти якісь "перемоги" на війні в Україні. Якщо успіхів на фронті не вдасться досягти, росіяни їх вигадають.

Крім того, недавнє опитування показало, що все більше росіян не підтримують війну в Україні. При цьому росіяни наполягають на виведенні російських військ з України.