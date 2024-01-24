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Британская разведка выявила попытки России придушить критику против войны в Украине

24 января 2024 14:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Британская разведка выявила попытки России придушить критику против войны в Украине
Жители России на митинге. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственная дума РФ рассмотрела предложение закона о конфискации финансовых средств и имущества у российских граждан, которые публично осуждают действия российской армии в войне против Украины. Вероятно, новый закон проекта нацелен на подавление и ограничение антивоенной оппозиции в России

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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Согласно докладу, в последние месяцы несколько российских писателей и музыкантов получили приговоры за высказывания против войны.

Британская разведка напоминает, что в 2022 году президент России Владимир Путин внес поправки в закон о "иностранных агентах", датированный 2012 годом.

 Этот закон активно используется для подавления оппозиции. На 3 ноября 2023 года в списке "иностранных агентов" насчитывалось 707 человек.

Отчет также указывает, что в список "иностранных агентов" попадают независимые новостные агентства и правозащитные организации России, многие из которых вынуждены были уйти за пределы страны.

Министерство обороны Великобритании считает, что новый законопроект, вместе с действующими мерами против "иностранных агентов", вероятно, нацелен на подавление и ограничение антивоенной оппозиции в России, и на полное устранение критических высказываний в отношении войны.

разведка Британии
Отчет британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, что в преддверии выборов в России оккупанты будут пытаться найти какие-то "победы" на войне в Украине. Если успехов на фронте не удастся достичь, россияне их придумают.

Кроме того, недавний опрос показал, что все больше россиян не поддерживают войну в Украине. При этом жители РФ настаивают на выводе российских войск из Украины.

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