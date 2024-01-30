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Буданов відповів, чи закінчиться війна в цьому році

30 січня 2024 19:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Буданов відповів, чи закінчиться війна в цьому році
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: пресслужба ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Очільник української розвідки Кирило Буданов вірить, що війна закінчиться в 2024 році. За його словами, українських ударів по військових об'єктах РФ стане більше. 

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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""Бавовна" вже не зупиняється більше року. Те, що її буде більше — теж правда, тому що наша промисловість теж нарощує обсяги", — запевнив Буданов.

Крім того, очільник ГУР висловив сподівання, що в цьому році вдасться знищити Кримський міст. 

"Ну, я сподіваюся. Палати йому нема чого, йому треба закінчувати своє існування", — зауважив він. 

Також Буданов заявив, що наступ російських окупантів завершиться ближче до весни цього року. За його словами, він триває вже 2,5 місяці.

Раніше заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що війна між Україною та Росією має закінчитися переговорами. Також РФ повинна відмовитися від ядерної зброї.

окупанти
Кирило Буданов
війна в Україні
ГУР
бавовна

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