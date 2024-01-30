Буданов ответил, закончится ли война в этом году

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба ГУР

Глава украинской разведки Кирилл Буданов верит, что война закончится в 2024 году. По его словам, украинских ударов по военным объектам РФ станет больше.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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""Бавовна" уже не останавливается больше года. То, что его будет больше — тоже правда, потому что наша промышленность тоже наращивает объемы", — заверил Буданов.

Кроме того, глава ГУР выразил надежду, что в этом году удастся уничтожить Крымский мост.

"Ну, я надеюсь. Пылать ему нечего, ему нужно заканчивать свое существование", — отметил он.

Также Буданов заявил, что наступление российских оккупантов завершится ближе к весне этого года. По его словам, он длится уже 2,5 месяца.

Ранее заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что война между Украиной и Россией должна закончиться переговорами. Также РФ должна отказаться от ядерного оружия.