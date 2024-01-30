Буданов ответил, закончится ли война в этом году
Глава украинской разведки Кирилл Буданов верит, что война закончится в 2024 году. По его словам, украинских ударов по военным объектам РФ станет больше.
Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".
Прогнозы на 2024 год от Буданова
""Бавовна" уже не останавливается больше года. То, что его будет больше — тоже правда, потому что наша промышленность тоже наращивает объемы", — заверил Буданов.
Кроме того, глава ГУР выразил надежду, что в этом году удастся уничтожить Крымский мост.
"Ну, я надеюсь. Пылать ему нечего, ему нужно заканчивать свое существование", — отметил он.
Также Буданов заявил, что наступление российских оккупантов завершится ближе к весне этого года. По его словам, он длится уже 2,5 месяца.
Ранее заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что война между Украиной и Россией должна закончиться переговорами. Также РФ должна отказаться от ядерного оружия.
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