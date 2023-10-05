Буде більше систем ППО: ключове з вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відеозвернення

Україна отримає більше систем протиповітряної оборони, аби не допустити ймовірних вражень об'єктів критичної інфраструктури в зимову пору року. Також на фронті буде збільшена кількість далекобійної артилерії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

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Є чіткі домовленості

"У нас буде більше ППО — є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія — дякую!

Буде більше артилерії в наших воїнів. Буде більше далекобійної зброї. І обов’язково буде більше справедливості", — сказав голова держави.

За його словами, сьогодні головний меседж України для світу: зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом.

"Я дякую сьогодні за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів! Я дякую за чітку підтримку Європейському Союзу та Європейському парламенту. Дякую тобі, Іспаніє, за те, що сьогодні ти дала нам усім можливість зміцнити європейську єдність", — заявив президент.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що може отримати Україна після візиту Володимира Зеленського. Сам глава держави перебував в Іспанії на саміті Європейської політичної спільноти, де вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.