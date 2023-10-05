Будет больше систем ПВО: ключевое из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видеообращения

Украина получит больше систем противовоздушной обороны, чтобы не допустить возможных поражений объектов критической инфраструктуры в зимнее время года. Также на фронте будет увеличено количество дальнобойной артиллерии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

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Есть четкие договоренности

"У нас будет больше ПВО — есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Британия — спасибо! Будет больше артиллерии у наших воинов. Будет больше дальнобойного оружия. И обязательно будет больше справедливости", — сказал глава государства.

По его словам, сегодня главный месседж Украины для мира: зло не имеет права победить. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе.

"Я благодарю сегодня за встречи каждого лидера стран-партнеров! Я благодарю за четкую поддержку Европейского Союза и Европейского парламента. Спасибо тебе, Испания, за то, что сегодня ты дала нам всем возможность укрепить европейское единство", — заявил президент.

Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что может получить Украину после визита Владимира Зеленского. Сам глава государства находился в Испании на саммите Европейского политического сообщества, где впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.