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"Будемо відповідати": Умєров висловився про можливі атаки РФ по енергосистемі

27 вересня 2023 07:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Будемо відповідати": Умєров висловився про можливі атаки РФ по енергосистемі
Міністр оборони України Рустам Умєров. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр оборони України Рустам Умєров заявив, що зимою держава-терорист РФ зосередиться на ударах по енергетичній інфраструктурі України. Водночас, він запевнив, що ЗСУ гідно відповідатимуть на це. 

Про це сказав Рустам Умєров під час включення на іноземному телеканалі CNN.

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"Але ми будемо відповідати!", — сказав Рустем Умєров.

Умєров підкреслив, що незабаром Україна отримає зброю від міжнародних партнерів, яка, на його думку, допоможе досягнути прогресу на полі бою. 

"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру...Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!", ​​​— сказав політик. 

Нагадаємо, Сили оборони України ведуть успішні наступальні дії поблизу Новопрокопівки Запорізької області. Про це свідчить якмінімум те, що росіяни почали дедалі частіше контратакувати у цьому районі і перекинули сюди свої елітні підрозділи. 

Додамо, днями Володимир Зеленський заявив про посиленну роботу заради  отримання всіх інших необхідних Україні збройних можливостях, зокрема багатоцільових винищувачів F-16 та засобів ППО.

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