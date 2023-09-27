"Будем отвечать": Умеров высказался о возможных атаках РФ по энергосистеме
Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что зимой государство-террорист РФ сосредоточится на ударах по энергетической инфраструктуре Украины. В то же время он заверил, что ВСУ будут достойно отвечать на это.
Об этом сказал Рустам Умеров при включении на иностранном телеканале CNN.
Что сказал Умеров
"Но мы будем отвечать!", — сказал Рустем Умеров.
Умеров подчеркнул, что в скором времени Украина получит оружие от международных партнеров, которое, по его мнению, поможет добиться прогресса на поле боя.
"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру... Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!", — сказал политик.
Напомним, Силы обороны Украины ведут успешные наступательные действия вблизи Новопрокопки Запорожской области. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне стали все чаще контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.
Добавим, на днях Владимир Зеленский заявил об усиленной работе для получения всех других необходимых Украине вооруженных возможностей, в том числе многоцелевых истребителей F-16 и средств ПВО.