"Будем отвечать": Умеров высказался о возможных атаках РФ по энергосистеме

Министр обороны Украины Рустам Умеров. Фото: google

Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что зимой государство-террорист РФ сосредоточится на ударах по энергетической инфраструктуре Украины. В то же время он заверил, что ВСУ будут достойно отвечать на это.

Об этом сказал Рустам Умеров при включении на иностранном телеканале CNN.

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"Но мы будем отвечать!", — сказал Рустем Умеров.

Умеров подчеркнул, что в скором времени Украина получит оружие от международных партнеров, которое, по его мнению, поможет добиться прогресса на поле боя.

"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру... Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!", — сказал политик.

Напомним, Силы обороны Украины ведут успешные наступательные действия вблизи Новопрокопки Запорожской области. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне стали все чаще контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.

Добавим, на днях Владимир Зеленский заявил об усиленной работе для получения всех других необходимых Украине вооруженных возможностей, в том числе многоцелевых истребителей F-16 и средств ПВО.