Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Будем отвечать": Умеров высказался о возможных атаках РФ по энергосистеме arrow

"Будем отвечать": Умеров высказался о возможных атаках РФ по энергосистеме

27 сентября 2023 07:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Будем отвечать": Умеров высказался о возможных атаках РФ по энергосистеме
Министр обороны Украины Рустам Умеров. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что зимой государство-террорист РФ сосредоточится на ударах по энергетической инфраструктуре Украины. В то же время он заверил, что ВСУ будут достойно отвечать на это.

Об этом сказал Рустам Умеров при включении на иностранном телеканале CNN.

Читайте также:

Что сказал Умеров

"Но мы будем отвечать!", — сказал Рустем Умеров.

Умеров подчеркнул, что в скором времени Украина получит оружие от международных партнеров, которое, по его мнению, поможет добиться прогресса на поле боя.

"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру... Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!", — сказал политик.

Напомним, Силы обороны Украины ведут успешные наступательные действия вблизи Новопрокопки Запорожской области. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне стали все чаще контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.

Добавим, на днях Владимир Зеленский заявил об усиленной работе для получения всех других необходимых Украине вооруженных возможностей, в том числе многоцелевых истребителей F-16 и средств ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз