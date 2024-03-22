Було два влучання — що пошкодили окупанти під час атаки на ГЕС та яка загроза блекауту
Директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що по ДніпроГЕС у Запоріжжі було два прямих влучання — в cтанції ГЕС-1 і ГЕС-2. Удар по другій завдав серйозних пошкоджень, тож поки точно невідомо, чи вдасться її відновити.
Про це посадовець сказав у інтерв'ю для Радіо Свобода.
Наслідки обстрілу ДніпроГЕС
За словами Сироти, внаслідок атаки пошкоджена одна опора ГЕС-2, також розбиті підкранові балки.
"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", — сказав Сирота.
Водночас, як зазначив голова Укренерго Володимир Кудрицький, ситуація на ДніпроГЕС контрольована, жодних ризиків прориву дамби немає.
Ризик блекауту
Зрештою, коментуючи російську атаку, Кудрицький розповів, що ворог цілив у різні об’єкти енергосистеми — генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу. Однак ризику блекауту не існує.
"На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження, щоб система працювала цілісно", — сказав Кудрицький.
Він додав, що відразу після відбою повітряної тривоги фахівці розпочали відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах.
"Підкреслюю, що людей і кваліфікації у нас достатньо для швидкого подолання наслідків віроломної атаки. Ще раз наголошую, енергосистема працює цілісно", — сказав Кудрицький.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.
Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту.
Пізніше Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ та вкотре звернувся до партнерів.
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