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Було два влучання — що пошкодили окупанти під час атаки на ГЕС та яка загроза блекауту

22 березня 2024 10:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Було два влучання — що пошкодили окупанти під час атаки на ГЕС та яка загроза блекауту
Наслідки атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що по ДніпроГЕС у Запоріжжі було два прямих влучання — в cтанції ГЕС-1 і ГЕС-2. Удар по другій завдав серйозних пошкоджень, тож поки точно невідомо, чи вдасться її відновити. 

Про це посадовець сказав у інтерв'ю для Радіо Свобода. 

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Наслідки обстрілу ДніпроГЕС

За словами Сироти, внаслідок атаки пошкоджена одна опора ГЕС-2, також розбиті підкранові балки.

"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", — сказав Сирота. 

Водночас, як зазначив голова Укренерго Володимир Кудрицький, ситуація на ДніпроГЕС контрольована, жодних ризиків прориву дамби немає. 

Ризик блекауту

Зрештою, коментуючи російську атаку, Кудрицький розповів, що ворог цілив у різні об’єкти енергосистеми — генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу. Однак ризику блекауту не існує.

"На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження, щоб система працювала цілісно", — сказав Кудрицький. 

Він додав, що відразу після відбою повітряної тривоги фахівці розпочали відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах. 

"Підкреслюю, що людей і кваліфікації у нас достатньо для швидкого подолання наслідків віроломної атаки. Ще раз наголошую, енергосистема працює цілісно", — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту. 

Пізніше Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ та вкотре звернувся до партнерів.

війна
росіяни
Запоріжжя
обстріли
Укренерго
ГЕС
окупанти
війна в Україні
Укргідроенерго

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