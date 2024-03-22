Було два влучання — що пошкодили окупанти під час атаки на ГЕС та яка загроза блекауту

Наслідки атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі. Фото: соцмережі

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що по ДніпроГЕС у Запоріжжі було два прямих влучання — в cтанції ГЕС-1 і ГЕС-2. Удар по другій завдав серйозних пошкоджень, тож поки точно невідомо, чи вдасться її відновити.

Про це посадовець сказав у інтерв'ю для Радіо Свобода.

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За словами Сироти, внаслідок атаки пошкоджена одна опора ГЕС-2, також розбиті підкранові балки.

"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", — сказав Сирота.

Водночас, як зазначив голова Укренерго Володимир Кудрицький, ситуація на ДніпроГЕС контрольована, жодних ризиків прориву дамби немає.

Ризик блекауту

Зрештою, коментуючи російську атаку, Кудрицький розповів, що ворог цілив у різні об’єкти енергосистеми — генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу. Однак ризику блекауту не існує.

"На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження, щоб система працювала цілісно", — сказав Кудрицький.

Він додав, що відразу після відбою повітряної тривоги фахівці розпочали відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах.

"Підкреслюю, що людей і кваліфікації у нас достатньо для швидкого подолання наслідків віроломної атаки. Ще раз наголошую, енергосистема працює цілісно", — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту.

Пізніше Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ та вкотре звернувся до партнерів.