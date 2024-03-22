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Было два попадания — что повредили оккупанты во время атаки на ГЭС и какая угроза блекаута

22 марта 2024 10:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Было два попадания — что повредили оккупанты во время атаки на ГЭС и какая угроза блекаута
Последствия атаки на ДнепроГЭС в Запорожье. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что по ДнепроГЭС в Запорожье было два прямых попадания — в станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Удар по второй нанес серьезные повреждения, поэтому пока точно неизвестно, удастся ли ее восстановить.

Об этом чиновник сказал в интервью Радио Свобода.

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Последствия обстрела ДнепроГЭС

По словам Сироты, в результате атаки повреждена одна опора ГЭС-2, также разбиты подкрановые балки.

"Придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она работать. И сможет ли, то в ограниченном ли режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать", — сказал Сирота.

В то же время, как отметил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, ситуация на ДнепроГЭС контролируемая, никаких рисков прорыва дамбы нет. 

Риск блэкаута

В конце концов, комментируя российскую атаку, Кудрицкий рассказал, что враг целил в разные объекты энергосистемы — генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения. Впрочем, риска блэкаута не существует.

"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения, чтобы система работала целостно", — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что сразу после отбоя воздушной тревоги специалисты приступили к восстановительным работам на поврежденных объектах.

"Подчеркиваю, что людей и квалификации у нас достаточно для быстрого преодоления последствий вероломной атаки. Еще раз подчеркиваю, энергосистема работает целостно", — сказал Кудрицкий.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждение объектов генерации в разных областях.

Кроме того, из-за атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного бэкаута.

Позже Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ и в очередной раз обратился к партнерам.

война
россияне
Запорожье
обстрелы
Укрэнерго
ГЭС
оккупанты
война в Украине
Укргидроенерго

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