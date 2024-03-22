Было два попадания — что повредили оккупанты во время атаки на ГЭС и какая угроза блекаута

Последствия атаки на ДнепроГЭС в Запорожье. Фото: соцсети

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что по ДнепроГЭС в Запорожье было два прямых попадания — в станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Удар по второй нанес серьезные повреждения, поэтому пока точно неизвестно, удастся ли ее восстановить.

Об этом чиновник сказал в интервью Радио Свобода.

Читайте также:

Последствия обстрела ДнепроГЭС

По словам Сироты, в результате атаки повреждена одна опора ГЭС-2, также разбиты подкрановые балки.

"Придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она работать. И сможет ли, то в ограниченном ли режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать", — сказал Сирота.

В то же время, как отметил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, ситуация на ДнепроГЭС контролируемая, никаких рисков прорыва дамбы нет.

Риск блэкаута

В конце концов, комментируя российскую атаку, Кудрицкий рассказал, что враг целил в разные объекты энергосистемы — генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения. Впрочем, риска блэкаута не существует.

"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения, чтобы система работала целостно", — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что сразу после отбоя воздушной тревоги специалисты приступили к восстановительным работам на поврежденных объектах.

"Подчеркиваю, что людей и квалификации у нас достаточно для быстрого преодоления последствий вероломной атаки. Еще раз подчеркиваю, энергосистема работает целостно", — сказал Кудрицкий.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждение объектов генерации в разных областях.

Кроме того, из-за атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного бэкаута.

Позже Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ и в очередной раз обратился к партнерам.