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Часта "бавовна" та самоліквідація ворога — Федоров про паніку в армії РФ

11 листопада 2023 05:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Часта "бавовна" та самоліквідація ворога — Федоров про паніку в армії РФ
Російські окупанти сидять на військовій техніці. Фото: charivne.info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що серед російських загарбників поширюються панічні настрої. Так, на тимчасово окупованих територіях почастішали випадки "бавовни" та самоліквідації ворога. 

Про це Іван Федоров повідомив у Telegram.

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Мер Мелітополя зазначив, що Росія й надалі приховує втрати своєї армії та прильоти, оскільки ЗМІ пишуть про "роботу ПВО". 

Так, Федоров навів приклад нещодавно знищеного штабу в Скадовську. Також він розповів, як командир підрозділу в Бердянську розстріляв солдата через  поганий настрій, що призвело до продовження бунту серед російських військових. Часта атака лівого берега Дніпра так само пригнічує окупантів.

"Ворог розуміє, що міста глибокого тилу небезпечні для армії РФ. Але все одно продовжує звозити гарматне м'ясо та техніку для систематичної ліквідації", — додав Федоров.

Нагадаємо, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав наслідки "прильоту" по базі російських окупантів у Скадовську. На відео можна побачити ліквідованих загарбників.

Також ми писали, що ГУР перехопило розмову окупантів, які скаржилися на замовчування значних втрат у підрозділах загарбників в районі Бахмута.

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