Частый "хлопок" и самоликвидация врага — Федоров о панике в армии РФ

Российские оккупанты сидят на военной технике. Фото: charivne.info

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что среди российских захватчиков распространяются панические настроения. Так, на временно оккупированных территориях участились случаи хлопка и самоликвидации врага.

Об этом Иван Федоров сообщил в Telegram.

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Мэр Мелитополя отметил, что Россия и дальше скрывает потери своей армии и прилеты, поскольку СМИ пишут о "работе ПВО".

Так, Федоров привел пример недавно уничтоженного штаба в Скадовске. Также он рассказал, как командир подразделения в Бердянске расстрелял солдата из-за плохого настроения, что привело к продолжению бунта среди российских военных. Частая атака левого берега Днепра так же удручает оккупантов.

"Враг понимает, что города глубокого тыла опасны для армии РФ. Но все равно продолжает свозить пушечное мясо и технику для систематической ликвидации", — добавил Федоров.

Напомним, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал последствия "прилета" по базе российских оккупантов в Скадовске. На видео можно увидеть ликвидированных захватчиков.

Также мы писали, что ГУР перехватило разговор оккупантов, которые жаловались на умалчивание значительных потерь в подразделениях захватчиков в районе Бахмута.