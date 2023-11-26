Частина окупованої Донеччини залишається без електроенергії

Населені пункти Донеччини без світла. Фото: соцмережі

У частині тимчасово окупованих населених пунктах Донецької області сталося масштабне відключення електроенергії. Це выдбулося внаслідок атаки на Старобешівську ТЕС.

Про це повідомляє так званий голова "ДНР" Денис Пушилін.

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"Вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі регіону. На жаль, через масованість ударів не все було збито. Фіксуються пошкодження, внаслідок чого частина території Донецької Народної Республіки була знеструмлена", — написав він.

За словами Пушиліна, вранці без світла залишилися частина міст і районів "ДНР", через що зупинилася подача тепла низкою котелень.

Проте він уточнив, що до цього часу енергетики вже відновили електропостачання в низці населених пунктів, роботи тривають.

"Більша частина абонентів уже підключена, і зараз залишаються окремі локації в окремих населених пунктах, де роботи ще тривають. Тому можна вже говорити, що ситуація вже під контролем", — додав Пушилін.

Нагадаємо, що 26 листопада міноборони РФ заявило про збиття двох ракет над Азовським морем. За їхніми словами, ракети нібито запустила українська сторона.

Також стало відомо, що за нічною атакою дронів на Росію стоять українські розвідники. Ця операція показала "дирявість" російської протиповітряної оборони.

Крім того, 26 листопада у російському місті Тула пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві жителі зафіксували повторний наліт безпілотників.