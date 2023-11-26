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Часть оккупированного Донбасса остается без электроэнергии

26 ноября 2023 15:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Часть оккупированного Донбасса остается без электроэнергии
Населенные пункты Донецкой области без света. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В части временно оккупированных населённых пунктах Донецкой области произошло масштабное отключение электроэнергии. Это произошло в результате атаки на Старобешевскую ТЭС.

Об этом сообщает так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин.

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"Ночью противник попытался нанести ущерб энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, в результате чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", — написал он.

По словам Пушилина, утром без света остались часть городов и районов ДНР, из-за чего остановилась подача тепла рядом котельных.

Однако он уточнил, что к настоящему времени энергетики уже возобновили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются.

"Большая часть абонентов уже подключена и сейчас остаются отдельные локации в отдельных населенных пунктах, где работы продолжаются. Поэтому можно уже говорить, что ситуация уже под контролем", — добавил Пушилин.

Напомним, что 26 ноября минобороны РФ заявило о сбитии двух ракет над Азовским морем. По их словам, ракеты якобы запустила украинская сторона.

Также стало известно, что за ночной атакой дронов на Россию стоят украинские разведчики. Эта операция показала "дырявость" российской противовоздушной обороны.

Кроме того, 26 ноября в российском городе Тула раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.

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