Частина Сенату США готова відкласти канікули для допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський у Сенаті США. Фото: ОП

Частина американських сенаторів виступила за відкладення різдвяних канікул. Метою цього назвали продовження обговорення та ухвалення фінансування допомоги Україні.

Про це пише The Washington Post.

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Один із конгресменів США від демократів Майкл Беннет зазначив, що Сенат повинен продовжити роботу доти, поки не буде знайдено спосіб подолати розбіжності та забезпечити фінансову підтримку Україні.

"Ми не повинні йти звідси, поки не з'ясуємо, як подолати наші розбіжності, щоб підтримати та продовжити наше фінансування для України", — сказав він.

Беннет наголосив, що "час на розв'язання проблем закінчується", а переговори можуть ускладнитися, якщо конгресмени розійдуться на канікули.

Водночас сенатор-республіканець Мітт Ромні розкритикував Байдена за його "пасивність" у цьому питанні.

"Моя порада Білому дому така: президент взяв на себе зобов’язання перед Зеленським. Щоб виконати це зобов’язання, їм потрібно буде забезпечити безпеку кордону", — зазначив він.

Нагадаємо, що лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Сенат навряд чи зможе схвалити додатковий пакет фінансування для України до Різдва. Він сумнівається у цій можливості, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Також ми писали, що президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.