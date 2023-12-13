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Часть Сената США готова отложить каникулы для помощи Украине

13 декабря 2023 17:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Часть Сената США готова отложить каникулы для помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в Сенате США Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Часть американских сенаторов выступила за отложение рождественских каникул. Целью этого назвали продолжение обсуждения и финансирование помощи Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

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Один из конгрессменов США от демократов Майкл Беннет отметил, что Сенат должен продолжить работу до тех пор, пока не будет найден способ преодолеть разногласия и обеспечить финансовую поддержку Украине.

"Мы не должны уходить отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить наше финансирование для Украины", — сказал он.

Беннет подчеркнул, что "время на решение проблем истекает", а переговоры могут усложниться, если конгрессмены разойдутся на каникулы.

В то же время сенатор-республиканец Митт Ромни подверг критике Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.

"Мой совет Белому дому таков: президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, им нужно будет обеспечить безопасность границы", — отметил он.

Напомним, что лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Сенат вряд ли сможет одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству. Он сомневается в этой возможности, даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

Также мы писали, что президент США Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.

 

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