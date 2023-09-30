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Чергова мобілізація в РФ торкнеться окупованих територій України, — ISW

30 вересня 2023 10:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чергова мобілізація в РФ торкнеться окупованих територій України, — ISW
Мобілізація в России. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

1 жовтня в Росії розпочнеться новий цикл призову до лав армії країни-агресора. Мобілізація також торкнеться тимчасово окупованих територій України.

Про це розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

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Мобілізація в Росії

"Російський уряд оголосив подробиці про піврічний цикл призову, який розпочнеться 1 жовтня на більшій частині території Росії, включаючи, як повідомляється, незаконно анексовані території України", — говориться в повідомленні Інститут.

Аналітики ISW повідомили, що заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ контр-адмірал Володимир Цимлянський 29 вересня заявив, що з 1 жовтня розпочнеться піврічний призовний цикл, за винятком окремих районів Крайньої Півночі Росії. В тих краях призов розпочнеться 1 листопада через погану погоду.

Президент Росії Володимир Путін 29 вересня підписав указ про те, що з жовтня по грудень 2023 року російські військові призовуть 130 тисяч рекрутів проти 147 тисяч, призваних у весняному циклі призову. Цимлянський стверджує, що Росія не відправлятиме призовників на війну в Україну і що призовники служитимуть 12 місяців.

Призов на окупованих територіях

Він також заявив, що осінній призов відбудеться "в усіх суб’єктах Російської Федерації", у тому числі й на окупованих територіях України. При цьому зазначалося, що на територіях України, які в жовтні 2022 року незаконно включили до складу Росії, призов на військову службу розпочнеться у 2023 році.

При цьому російські урядовці оголосили за день до початку весняного призову 2023 року, що призов на військову службу на цих територіях "не відбуватиметься до подальшого повідомлення".

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про військовий призов до армії з 1 жовтня. Також у ньому йдеться і про звільнення в запас призовників.

Нагадуємо, в Україні спростували заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що війна з Україною триватиме до 2025 року. Заяви кремлівського злочинця можуть бути визнанням того, що російська армія програє війну та розраховує на зміну ситуації.

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