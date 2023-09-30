Очередная мобилизация в РФ коснется оккупированных территорий Украины, — ISW

Мобилизация в России. Фото: росСМИ

1 октября в России начнется новый цикл призыва в ряды армии страны-агрессора. Мобилизация также коснется временно оккупированных территорий Украины.

Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

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Мобилизация в России

"Российское правительство объявило подробности о полугодовом цикле призыва, который начнется 1 октября на большей части территории России, включая, как сообщается, незаконно аннексированные территории Украины", — говорится в сообщении Института.

Аналитики ISW сообщили, что заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский 29 сентября заявил, что с 1 октября начнется полугодовой призывной цикл, за исключением отдельных районов Крайнего Севера России. В тех краях призыв начнется 1 ноября из-за плохой погоды.

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о том, что с октября по декабрь 2023 года российские военные призовут 130 тысяч рекрутов против 147 тысяч, призванных в весеннем цикле призыва. Цимлянский утверждает, что Россия не будет отправлять призывников на войну в Украину и что призывники будут служить 12 месяцев.

Призыв на оккупированных территориях

Он также заявил, что осенний призыв состоится "во всех субъектах Российской Федерации", в том числе и на оккупированных территориях Украины. При этом отмечалось, что на территориях Украины, в октябре 2022 года незаконно включивших в состав России, призыв на военную службу начнется в 2023 году.

При этом российские чиновники объявили за день до начала весеннего призыва 2023 года, что призыв на военную службу на этих территориях "не будет проходить до последующего сообщения".

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о военном призыве в армию с 1 октября. Также в нем говорится и об увольнении в запас призывников.

Напомним, в Украине опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что война с Украиной будет продолжаться до 2025 года. Заявления кремлевского преступника могут являться признанием того, что российская армия проигрывает войну и рассчитывает на изменение ситуации.