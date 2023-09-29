Путін підписав указ про осінній призов: скільки солдатів візьмуть на службу

Президент РФ Володимир Путін. Фото: пресслужба російського диктатора

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про військовий призов до армії з 1 жовтня. Також у ньому йдеться і про звільнення в запас призовників.

Про це йдеться в указі президента РФ, пишуть росЗМІ.

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"Путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня (і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився). Згідно з документом, призвати планують 130 тисяч осіб", — йдеться у повідомленні.

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Доручення для командира ПВК "Вагнер"

Крім того, раніше Путін наказав одному з командирів "вагнерівців" Андрію Трошеву набрати добровольців, які будуть воювати на війні проти України. Він наголосив, що ці підрозділи повинні виконувати "різні бойові завдання".

Про це він заявив на зустрічі з Трошевим.

"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, перш за все, звичайно, в зоні "спеціальної військової операції". Ви самі більше року воювали в такому підрозділі", — сказав президент РФ.

Нагадаємо, демонстративна зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Рамзаном Кадировим була проведена для того, аби засвідчити свою прихильність та власну підтримку голові Чечні. Особливо це важливо для нього на тлі чуток про ймовірну хворобу Кадирова.